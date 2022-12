Viale Rimembranze: la nuova viabilità sperimentale diventa definitiva

Dopo i due mesi di prova, l'Amministrazione ha confermato l’istituzione del senso unico nel tratto tra via Aliprandi e via Piola.

Senso unico

La Giunta ha approvato in via definitiva l’istituzione del senso unico di marcia in viale Rimembranze nel tratto compreso fra le vie Aliprandi e Piola (con unica direzione consentita verso via Piola), confermando la viabilità sperimentale messa in atto dalla metà del mese di ottobre.

Confermate anche le modifiche, già oggi in corso, relative alla viabilità nell’area di parcheggio adiacente la scuola materna paritaria Aliprandi ed il Liceo Artistico Modigliani.

Il sindaco

“Durante il periodo di sperimentazione, il monitoraggio della viabilità ha reso evidente un più

ordinato flusso della circolazione veicolare con un sensibile miglioramento della sicurezza e della

fluidità del traffico urbano in particolar modo durante l’orario di ingresso e di uscita delle scuole –

ha spiegato il sindaco Marco Citterio – Questa fase di osservazione ha fatto sì che, come Amministrazione comunale, prendessimo una decisione definitiva in grado di tutelare tutti gli utenti della strada, riducendo la velocità delle auto in transito e assicurando un miglioramento nella fluidità del traffico così da ridurre l’incidentalità stradale. Il mio ringraziamento va all’assessore alla Viabilità, Felice Pozzi, che ha condiviso ogni fase della scelta progettuale”.

Le altre modifiche in arrivo

Le modifiche alla viabilità prevedono anche alcune modifiche all’assetto stradale dell’intersezione tra le vie Umberto I e viale Rimembranze, dove è prevista la realizzazione di un marciapiede, nel tratto compreso tra via Umberto I° e Viale Rimembranze, seguito da un attraversamento pedonale realizzato con segnaletica orizzontale, destinato al transito dei pedoni, con un intervento di risagomatura delle aiuole spartitraffico esistenti lungo via Umberto I° / via Piola. I lavori prenderanno il via già nelle prossime settimane e avranno una durata di circa una settimana.