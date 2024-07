Videosorveglianza, armi e bodycam per la Locale, Arcore investe 450mila euro per la sicurezza

Un maxi investimento, di poco inferiore alle 500mila euro, per rendere Arcore più sicura e dotare gli agenti della Polizia locale, guidati dal comandante Gabriele Garberoglio, di nuova strumentazione.

E’ questo il corposo pacchetto di provvedimenti adottato lunedì sera 22 luglio 2024 dal Consiglio comunale arcorese.

La videosorveglianza

La voce più importante riguarda l’acquisto di nuove telecamere per 250mila euro. Occhi elettronici che serviranno per implementare e completare la sorveglianza di tutti i varchi di accesso in città.

"Sono ben 15 le strade che dobbiamo monitorare e che vengono utilizzate dagli automobilisti per entrare in città - ha sottolineato soddisfatto l’assessore con delega alla Sicurezza Luca Travascio - Questo stanziamento servirà per completare la videosorveglianza attraverso le telecamere che leggeranno tutte le targhe dei veicoli".

Occhi elettronici nuovi di pacca che necessitano di server (60mila euro) e software (20mila euro). Altri 15mila euro serviranno per attrezzare le auto della Polizia locale delle più sofisticate tecnologie. Gli agenti del comandante Garberoglio avranno anche a disposizione un etilometro (8.500 euro per effettuare subito il test sui guidatori che destano sospetti sull’uso di alcool alla guida).

Soddisfatto l'assessore alla Sicurezza Travascio

"Altri 10mila euro serviranno per dotare gli agenti delle bodycam - ha continuato Travascio - Si tratta di piccole telecamere da applicare alla divisa per monitorare l’attività operativa in diretta. Il dispositivo tecnologico consente video e audio registrazioni ad alta risoluzione, anche al buio grazie agli infrarossi, e permette anche di scattare fotografie con un semplice click. È dotato di una microscheda sulla quale vengono registrati le immagini e i video che poi possono essere scaricati su un computer con un semplice cavetto. Anche la ricarica della batteria avviene facilmente come per un telefono cellulare. Altri 10mila euro serviranno per acquistare le armi e 40mila euro per rinnovare il vestiario. Infine, 30mila euro verranno utilizzati per acquistare le cosiddette telecamere E-killer. Si tratta di occhi elettronici mobili che verranno utilizzati soprattutto contro il fenomeno dell’abbandono di rifiuti".

Più controlli agli automobilisti

L’assessore ha anche voluto chiarire un aspetto fondamentale ai suoi concittadini. "Abbiamo varato questo grosso stanziamento perché crediamo fortemente nella sicurezza - ha concluso Travascio - Soprattutto è nostra intenzione perseguire senza sconti coloro che circolano senza assicurazione, senza patente o revisione".