Villa Caglio finisce in Tribunale, il Comune si costituisce parte civile

Il Comune di Caponago si è ufficialmente costituito parte civile nella causa penale aperta contro la proprietà di Villa Caglio. La decisione è stata comunicata in questi giorni dal sindaco Monica Buzzini in seguito alle numerose inadempienze delle ordinanze comunali in materia di decoro, sicurezza e salute pubblica.

Villa Caglio, tra degrado e abbandono

La storica magione del centro paese è infatti da anni vittima di una situazione di abbandono e degrado ormai divenuta insostenibile; tanto da costringere l’Amministrazione comunale a intervenire con ordinanze di vario genere nei confronti della proprietaria. Provvedimenti che non solo avrebbero dovuto garantire il ripristino e la pulizia di alcune parti dell’immobile e delle sue pertinenze, oggi completamente disastrate, ma anche la messa in sicurezza del muro che si affaccia su un passaggio pubblico. Senza contare i diversi interventi di sanificazione contro ratti e insetti.

La questione in Tribunale

Alle ordinanze si sommano poi i vari sopralluoghi che il Comune ha effettuato di concerto con Ats negli ultimi anni: verifiche che avevano anche portato a un’ingiunzione di sfratto con la quale si intimava la proprietaria di liberare la Villa, dichiarata inagibile, per ragioni igienico-sanitarie. Ordinanze che non sono mai state rispettate e che hanno infine portato all’apertura di un procedimento penale per via delle disposizioni mai ottemperate da parte della proprietà. Causa che ora vedrà attivamente coinvolto anche il Comune in qualità di parte lesa.

