Villa Sacro Cuore ospita il Premio internazionale di poesia

Tutto pronto per la cerimonia di premiazione del 31esimo Premio internazionale di poesia ideato da Alessandro Villa, in programma domenica 5 giugno 2022 in Villa Sacro Cuore.

Premio internazionale di poesia

Quest’anno l’evento si svolgerà nel salone di Villa Sacro Cuore con inizio alle 14.30. Dopo il saluto delle autorità si procederà alla premiazione di gruppi e autori italiani e stranieri. Non mancherà un momento commemorativo nel decennale dalla morte della poetessa ucraina Jevhenia Leshchuk, nonché medico e ricercatore che aveva un legame particolare con il territorio. Nel 1996 aveva fatto visita a Triuggio in occasione della cerimonia di premiazione del Premio Internazionale: "Una donna schiva e riservata ma con un grande temperamento. Per ringraziare l’Italia e in particolare Triuggio aveva svolto una ricerca storica sullo sterminio dei duemila soldati italiani trucidati dai nazisti nel 1943 nella zona di Leopoli".

Gli autori

Sono 563 gli autori che hanno partecipato al concorso di cui 406 stranieri: "Sono soddisfatto della partecipazione nonostante le difficoltà oggettive - spiega Villa, presidente del Centro Giovani e Poesia - Tra i premiati anche un autore di Tregasio per l’originalità. Un premio speciale sarà conferito alla memoria di don Mario Besnate, cappellano delle suore di don Bosco, che ha fatto tanto per il premio". Una sezione speciale è dedicata alla promozione di sentimenti di fratellanza tra i popoli, amore della libertà e difesa della pace. Un riconoscimento andrà anche quest'anno alla scuola di italiano per stranieri di Albiate per il "miglior testo dedicato alla mamma" e il miglior testo che celebra i valori di solidarietà e cooperazione sociale.

