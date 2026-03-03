Villasanta, Arcore e Concorezzo fanno squadra: sul tavolo due nuovi collegamenti ciclopedonali

Villasanta bussa ad Arcore e a Concorezzo (ma anche alla Provincia): sul tavolo due nuovi collegamenti ciclopedonali. E’ un (doppio) progetto ambizioso quello a cui punta l’Amministrazione comunale, seriamente intenzionata a chiedere la collaborazione dei propri “vicini di casa” per raggiungere un obiettivo agognato da molto tempo. Non è infatti un mistero che da anni i tre Comuni stiano tentando di mettere a terra, con alterne fortune, una serie di interventi per riuscire a creare degli allacciamenti dedicati alla mobilità dolce e unire in questo modo i propri confini.

Villasanta-Arcore, è la volta buona?

Partendo da Arcore, possiamo dire che forse questa è davvero la volta buona affinché qualcosa si muova. Scartata, almeno per il momento, l’ipotesi di creare un tunnel sotterraneo tra via Da Vinci e via Casati a causa dei costi faraonici, i sindaci Lorenzo Galli e Maurizio Bono sono tornati recentemente a sedersi intorno al tavolo guardando a un’altra possibile soluzione. Che, questa volta, correrebbe qualche metro più in là, e più precisamente tra via Vecellio e via Monte Rosa, parallelamente alla zona industriale arcorese. Qui, infatti, si trova una stradina sterrata già utilizzata da pedoni e ciclisti per spostarsi tra Villasanta e Arcore: un collegamento naturale, non propriamente segnato, che però insiste su un terreno di proprietà della Provincia di Monza e Brianza. Un “dettaglio” non di poco conto che agevolerebbe la realizzazione di una pista ciclopedonale vera e propria in grado di connettere i territori delle due città una volta per tutte.

Villasanta-Concorezzo, una nuova opportunità

Come detto, non sarà l’unica richiesta che perverrà nel prossimo futuro agli uffici di via Grigna da parte del Comune di Villasanta. Perché allo studio c’è anche una seconda progettualità ciclopedonale, che questa volta coinvolge il territorio di Concorezzo. Il punto individuato è uno dei più critici della rete viaria, ovvero l’incrocio tra via Monte Rosa e via Risorgimento. Qui infatti sono già presenti due “monconi” ciclopedonali, uno sul territorio di Concorezzo e l’altro su Villasanta. Obiettivo dei colloqui intercorsi tra il sindaco Galli e il collega Mauro Capitanio è quello di trovare il modo di mettere in collegamento le due reti dolci. Anche in questo caso fondamentale è lo “zampino” della Provincia, che sul tavolo avrebbe già uno studio di fattibilità per una rotatoria nei pressi dell’isola ecologica. L’opera metterebbe finalmente in sicurezza l’intersezione per gli automobilisti che, arrivando da Monza, devono entrare a Villasanta. Al contempo però l’intervento permetterebbe anche di creare lungo la carreggiata lo spazio necessario alla realizzazione delle due porzioni ciclopedonali utili a collegare i tracciati attuali. Con l’aggiunta di due attraversamenti pedonali, ben visibili, illuminati e segnalati, in prossimità degli svincoli della SP60 che colleghino i tracciati alla porzione già presente sul ponte della Provinciale.

LEGGI L’ARTICOLO INTEGRALE SUL GIORNALE DI VIMERCATE IN EDICOLA DA MARTEDI’ 24 FEBBRAIO 2026