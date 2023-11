"Villasanta Attiva" dice addio al suo infaticabile nonno civico

Un super nonno civico che ha saputo amare tanto i bambini, in primis i suoi veri nipoti e quelli "adottati" durante il suo infaticabile servizio di volontariato nell'associazione "Villasanta Attiva".

Si è spento nei giorni scorsi l'84enne Paolo Parisi, volto conosciuto a Villasanta per via del suo impegno nel sodalizio guidato da Sandro Belli.

Un volontario dal cuore grande

Il villasantese era un volontario dal cuore d’oro, pronto da darsi da fare dove c’era bisogno. Un vero angelo custode che ogni giorno, con la sua immancabile pettorina gialla e la paletta, aiutava gli agenti della Polizia locale nella viabilità, offrendo il suo aiuto nel facilitare l’attraversamento pedonale dei bimbi che andavano a scuola. Ma non solo perchè Parisi era sempre presente in tutte le varie iniziative organizzate da Villasanta Attiva e prima di abbracciare l'associazione villasantese ha accompagnato per tantissimi anni i malati a Lourdes attraverso il servizio di barelliere.

L'84 si sposò con Rosetta nel 1968 (il loro fu un vero colpo di fulmine) è rimase vedovo nel 1999. Lascia i figli Elvira e Massimo, oltre ai nipoti e parenti tutti.

"Un siciliano doc trapiantato in Brianza"

A tracciare un ricordo di Parisi ci ha pensato la figlia Elvira.

"Papà nacque in Sicilia ma arrivò in Brianza, per cercare lavoro, nel 1964 - ha raccontato la figlia Elvira - Per tutti, in maniera amichevole e benevola, era soprannominato "il terun". Erano gli anni dove nessuno affittava casa ai meridionali e ai cani, giusto per dare l'idea del clima che si respirava qui al Nord. Nonostante tutto papà, che aveva fatto la seconda elementare, riuscì a trovare lavoro come operaio alla "Singer" di Monza. Inizialmente trovò un alloggio grazie alla sorella che viveva nel quartiere San Rocco di Monza. Poi, agli inizi degli anni '80, trovò casa a Villasanta. Nel frattempo si sposò con mia mamma Rosetta che, però, venne a mancare nel 1999. Era molto credente e frequentava spesso la parrocchia di Villasanta".

Dopo la morte della moglie si dedicò totalmente ai nipoti

La perdita prematura della moglie spinse Parisi a dedicarsi totalmente ai suoi nipoti, seguendoli in tutte le faccende domestiche.

"Nel 2000 avevo due figli piccolissimi e papà mi diede una grossa mano, il suo prezioso aiuto è stato davvero determinante perchè io nel frattempo lavoravo - ha continuato la figlia Elvira - E' diventato una sorta di secondo padre per i miei figli e per quelli di mio fratello Massimo. Da lì è nato un amore puro verso i più piccoli che l'ha portato poi ad entrare in "Villasanta Attiva" come nonno civico. Per tanti anni ha accompagnato i malati a Lourdes. Insomma era un papà dal cuore grande che sapeva vedere il bisogno e cercava in tutti i modi di aiutare chi era in difficoltà".

"Il ricordo di Villasanta Attiva"

"Paolo era un nostro validissimo volontario - ha sottolineato il presidente del sodalizio Belli - Voleva molto bene ai bambini ed era sermpe desideroso di dimostrarlo. Era una persona semplice e buona, sempre disponibile per ogni servizio. Per lui la sicurezza dei piccoli era la cosa più importante, il carburante del suo servizio con noi".

Le esequie dell'84enne sono state celebrate ieri pomeriggio, giovedì 16 novembre 2023, nella chiesa Sant'Anastasia.