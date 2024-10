Lutto a Villasanta per la scomparsa di "nonna" Antonia Daelli: la decana della città si è spenta in questi giorni all'età di 101 anni.

Villasanta: "nonna" Antonia si è spenta a 101 anni

Nata nel 1923 al confine tra Monza e Villasanta, in località La Cantonata, la signora Antonia era cresciuta in una famiglia di contadini e aveva iniziato presto a lavorare insieme ai genitori e ai fratelli. Poi le nozze con Enrico Galimberti, scomparso nel 1998. Senza figli ha vissuto sempre all'aria aperta: uno stile di vita che sicuramente ha contribuito a mantenerla in salute nel corso degli anni. In salute e felice, circondata sempre dall'affetto di fratelli e sorelle, oltre che dei nipoti che le sono sempre rimasti a fianco.

Due vicine unite dalla longevità

Lo scorso 20 giugno aveva festeggiato insieme alla famiglia il traguardo dei 101 anni. Pochi giorni più tardi a celebrare un altro incredibile compleanno era stata la signora Pinuccia Montrasio, maggiore di tre anni, sua vicina di casa e scomparsa solo qualche settimana fa. Le due donne vivevano a pochi metri l'una dall'altra, in via Verdi, e sono rimaste curiosamente legate da una straordinaria longevità che ha permesso a entrambe di superare il secolo di vita.

Domani i funerali

I funerali di "nonna" Antonia verranno celebrati domani, giovedì 3 ottobre, alle 10.30 nella chiesa parrocchia di Villasanta.