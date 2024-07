Doppio compleanno speciale per le due ultracentenarie di Villasanta

A Villasanta si respira aria buona e l'aspettativa di vita è veramente elevata. Lo sanno bene Pinuccia Montrasio e Antonia Daelli, le due supercentenarie che nei giorni scorsi hanno soffiato rispettivamente 104 e 101 candeline.

104 anni e non sentirli

104 anni e non sentirli. Grande traguardo per Pinuccia Montrasio, che mercoledì 3 luglio 2024 ha festeggiato un altro traguardo da record, confermando come Villasanta sia terra fertile per le ultracentenarie. Nata e cresciuta in paese, nonna Pinuccia, fin dalla giovane età, ha lavorato agli stabilimenti della Falck a Sesto San Giovanni. Successivamente si era unita in matrimonio con Ivo Boselli e dal loro amore è nato il figlio Aldo.

Ha vissuto per anni a Milano, in zona Navigli

"Subito dopo la guerra mia zia Pinuccia e mio zio Ivo decisero di trasferirsi per qualche anno a Milano, in zona Navigli, dove aprirono una attività commerciale tutta loro - ha commentato il nipote, Lorenzo Zocca, in occasione del 102esimo compleanno - Decisero di buttarsi nel campo della vendita di ricambi per automobili. Rimasero lì per qualche anno per poi fare ritorno a Villasanta. Negli anni ‘90 chiusero l’attività e si dedicarono alla pensione".

Nonna Pinuccia è ancora molto attiva e autosufficiente. "Vive con la badante che le prepara da mangiare ma per il resto riesce ancora a svolgere le faccende di casa in piena autonomia - ha continuato il nipote - E’ piena di energia e di voglia di vivere".

Daelli nacque alla "Cantonata"

Lo scorso 20 giugno Daelli ha raggiunto i 101 anni circondata dall'affetto dei parenti.

Nata nel 1923 al confine tra Monza e Villasanta, in località La Cantonata, Antonia è cresciuta in una famiglia di contadini e ha iniziato presto a lavorare insieme ai genitori e ai fratelli. Poi le nozze con Enrico Galimberti, scomparso purtroppo nel 1998. Senza figli ha vissuto sempre all'aria aperta: uno stile di vita che sicuramente ha contribuito a mantenerla in salute nel corso degli anni. In salute e felice, circondata sempre dall'affetto di fratelli e sorelle, oltre che dei nipoti non sono mancati ai festeggiamenti per l'importante traguardo.