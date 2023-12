Villasanta si è fermata per l'ultimo saluto allo storico medico di famiglia fondatore della Cri

Oggi pomeriggio, mercoledì 27 dicembre 2023, Villasanta si è fermata per l'ultimo saluto al medico di famiglia Ermete Sala.

Il 93enne è stato tra i fondatori della sezione locale della Croce Rossa, volontario per l'Avis e fondatore e primo presidente del Tennis Club Villasanta. Il medico è scomparso qualche giorno prima di Natale lasciando un grande vuoto non solo nel cuore dei suoi famigliari (soprattuto dei figli Marco, primario di Pediatria all'ospedale di Vimercate, Laura e Luca) ma anche di tanti villasantesi che l'hanno conosciuto e apprezzato per le sue grandi doti umane e professionali.

La chiesa di Sant'Anastasia era gremita di fedeli per le esequie di Sala, celebrate dal responsabile della pastorale giovanile don Simone Sanvino insieme a don Graziano.

Tra le panche non c'erano solo i famigliari e i tanti pazienti che il medico ha curato nel corso degli anni, ma anche tanti volontari dell'Avis e soprattutto della Croce Rossa di Villasanta. Proprio questi ultimi hanno "scortato" il feretro all'uscita dalla chiesa.

"Durante questi anni ho avuto la fortuna di conoscere Ermete Sala - ha sottolineato don Simone - Sono entrato in contatto proprio perchè lui cercava un sacerdote per la confessione. Tanti i racconti e i dialoghi avvenuti tra noi, carichi di una nostalgia positiva, che dice la gratitudine per una vita piena vissuta per il prossimo. Mi ha sempre colpito il suo impegnarsi, il suo mettersi in gioco, il suo sporcarsi le mani prima di tutto come medico di famiglia. Lui ha vissuto questo lavoro come un impegno, quasi una missione. L'incontro con il paziente non era solo il curare un male fisico, ma, talvolta, era anche l'occasione per una cura interiore, cercare di dare speranza e consolazione in una situazione non semplice. Addirittura durante il Covid, in una delle nostre tante telefonate, mi aveva confidato che era disposto a tornare in servizio per curare i pazienti ammalati al San Gerardo. E poi mi ha colpito la sua fede, che diceva di avere riscoperto con il passare degli anni. Una fede che reputava necessaria per la propria vita. Tante le domande, anche di carattere filosofico, che nascevano dall'inquietudine del cuore. Una inquietudine sana che ci porta alla ricerca di risposte sulla vita. Infine ricordo la sua gioia che l'ha sempre contraddistinto nell'ultimo tratto della sua vita... ".