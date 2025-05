Villasanta vince al Tar contro il maxi ricorso del "Fallimento Lombarda Petroli"

Il Comune di Villasanta vince al Tar contro il maxi ricorso proposto "Fallimento Lombarda Petroli" contro l'inserimento del comparto industriale tra i “siti orfani” destinati a bonifica tramite i fondi Pnrr e, successivamente, tutte le azioni collegate messe in atto dal Comune, dalla Provincia, dalla Regione e dal Ministero della Transizione ecologica.

Villasanta contro il "Fallimento Lombarda Petroli"

Con la sentenza, arrivata oggi venerdì 30 maggio 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha respinto l'annoso ricorso presentato dal Fallimento Lombarda Petroli nel 2022 e integrato successivamente da 10 motivi aggiunti. Le azioni erano volte a chiedere l’annullamento del provvedimento sul Pnrr e prendevano le mosse dalla questione dei fondi europei del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la bonifica di parte dei terreni della raffineria trasformata in sito di stoccaggio di idrocarburi. Da quel sito produttivo, ricordiamo, nella notte del 22 febbraio 2010 vennero sversati nel Lambro quasi 2.500 tonnellate di gasolio e oli combustibili.

La sentenza del Tar

Richieste che però, dicevamo, sono state rigettate dalla sentenza del Tar. Che in uno dei passaggi finali recita: “In definitiva, dunque, tutte le censure proposte nel presente giudizio sono da ritenersi o infondate o inammissibili o improcedibili, secondo quanto appena motivato”.

"Si tratta per il Comune di Villasanta di un risultato di grande rilevanza e soprattutto di una conferma della bontà dell'operato dell'ente - fanno sapere da Palazzo - Di fatto, secondo la sentenza, tutti gli atti legati alla procedura di bonifica sono corretti e l'analisi di rischio è stata compiuta nei modi e nei tempi idonei sia da parte del Comune che da parte degli altri enti destinatari del ricorso (Ministero della Transizione Ecologica, Regione Lombardia, Provincia Mb)"

I fondi del Pnrr

L’area, ricordiamo, era stata inserita dal Ministero, come da richiesta di Regione Lombardia, tra i 42 siti di bonifica all’interno della dotazione complessiva di 53 milioni di euro di fondi. In particolare per il sito di Villasanta sono stati destinati 7 milioni di euro. E 2 di essi serviranno a coprire i costi di progettazione, rilevamento, esecuzione e collaudo della prima fase dell'intervento di bonifica che prenderà avvio nei prossimi mesi. Quando cioè la gara per l'affidamento dei lavori (in capo a Regione Lombardia) sarà espletata.

“D’altra parte, come detto – recita un altro passaggio della sentenza - che la bonifica del sito sia necessaria è patrimonio acquisito alla conoscenza della stessa ricorrente e costituisce un fattore oggettivo che ha consentito l’attivazione della misura prevista dal Pnrr”.

"Agito sempre correttamente"

Oggi, a circa tre anni dal ricorso, l'Amministrazione comunale esprime grande soddisfazione e dichiara: