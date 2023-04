L'Amministrazione comunale di Vimercate, raccogliendo l'invito arrivato da ANCI nazionale, ha aderito alla Giornata per la donazione di organi e tessuti, in programma il prossimo 16 aprile.

Vimercate aderisce alla Giornata per la Donazione di Organi e Tessuti

L'Amministrazione guidata dal Sindaco Francesco Cereda sposa quindi l'invito dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani che, lanciando la campagna “Dichiara il tuo Sì in Comune”, si è schierata accanto al Ministero della Salute e

al Centro Nazionale Trapianti, con l'obiettivo di sensibilizzare sul tema ma soprattutto promuovere la donazione di organi e tessuti.

I cittadini possono esprimere la loro scelta in Comune

Una campagna di impegno civile e senso di comunità - sottolinea l'Amministrazione comunale - per promuovere la dichiarazione di volontà sulla donazione degli organi. I residenti a Vimercate, così come accade in quasi tutti i comuni d'Italia, potranno esprimere la loro scelta al momento del rilascio o del rinnovo della Carta di Identità.

Grazie alla campagna di sensibilizzazione, lo scorso anno sono stati raggiunti numeri importanti in termini di utenti raggiunti e l'obiettivo, anche quest'anno, è confermare questo andamento, facendo crescere ulteriormente le dichiarazioni di volontà.