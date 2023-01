Ogni secondo fine settimana di giugno la Città di Vimercate ospita una kermesse dedicata ai più piccoli dal titolo "Vimercate dei ragazzi".

Vimercate dei ragazzi, bando per due anni per la direzione artistica e organizzativa

Per organizzare al meglio questa iniziativa è disponibile un bando per l'erogazione di un contributo economico per la realizzazione del festival che prevede spettacoli teatrali, animazioni, eventi e laboratori dedicati a bambini e ragazzi.

Il bando ha lo scopo di individuare un soggetto che, in forma singola o associata, possa farsi carico della direzione artistica e organizzativa delle edizioni 2023-2024 da programmare nel secondo fine settimana di giugno, beneficiando del sostegno comunale.

Cosa devono presentare i candidati e gli obiettivi

I candidati dovranno presentare un progetto corredato da una presentazione chiara e dettagliata e da un bilancio preventivo per la realizzazione del festival in grado di perseguire i seguenti obiettivi:

- prevedere una programmazione coordinata di eventi distribuiti sull'arco temporale di 3 giorni nel secondo fine settimana di giugno;

- avere come target il pubblico dei bambini, dei ragazzi, delle scuole e delle famiglie;

- proporre eventi nell'ambito delle arti performative e figurative, del gioco e della didattica;

- prevedere eventi da svolgersi prevalentemente all'aperto;

- garantire una promozione e comunicazione unificata in ambito locale e nazionale;

- garantire il coinvolgimento delle scuole e delle associazioni locali;

- garantire l’organizzazione del Premio “Città di Vimercate” rivolto alle compagnie teatrali partecipanti alla rassegna per le due annualità.

Al progetto vincitore 45mila euro

Il progetto vincitore sarà sostenuto dall'Amministrazione comunale con un contributo economico annuale massimo di € 45.000,00 che non dovrà risultare superiore al 70% del totale delle uscite o del disavanzo tra uscite ed eventuali entrate del progetto presentato.

Le proposte potranno essere presentate da enti del Terzo Settore che svolgano attività nel settore delle arti performative, in forma singola o associata. La domanda dovrà essere presentato entro il 20/02/2023, da inviare esclusivamente via pec all'indirizzo vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it. come oggetto “Bando VIMERCATE DEI RAGAZZI 2023-2024”

(foto archivio)