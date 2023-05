La 20enne di Usmate Velate Eleonora Villa, in arte "Raan", è stata ospite al programma di Fiorello "Aspettando Viva Rai 2". Ieri mattina, mercoledì, in diretta tv è andata in onda la sua esibizione che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Eleonora stupisce Fiorello... a colpi di hip hop

Domenica scorsa la chiamata della produzione per informarla che era passata alle selezioni del programma Rai "E Viva il Videobox". Dopo neanche 48 ore, Eleonora si è trovata nei camerini insieme ad Arisa e Fiorello e con i suoi 5 minuti di esibizione ha lasciato il pubblico senza fiato.

"Mi hanno chiamata per partecipare alla trasmissione di Fiorello. Inizialmente si trattava di un breve video dove, molto velocemente, vengono mostrati gli artisti emergenti. Se piaci e vai bene ti chiamano per il programma vero e proprio. Ho accettato ovviamente, ma non mi sarei aspettata la seconda chiamata"

La chiamata inaspettata

E invece, ecco la sorpresa e la "convocazione" per la trasmissione in diretta:

"Ovviamente facevo fatica a crederci - ha proseguito, ancora entusiasta - Mi avevano presa! Solo io e un'altra ragazza siamo state selezionate. Così, mercoledì mattina mi sono svegliata prestissimo e sono andata a Roma, da dove trasmettono il programma".

Entrata nei camerini è rimasta a bocca aperta. Sembrava una situazione surreale, anche perché nelle stanze accanto alla sua c'era qualcun altro.

"Mi sono letteralmente ritrovata a pochi metri da me due dei volti più conosciuti della televisione italiana - ha spiegato - Fiorello e Arisa".

Dopo aver sistemato trucco e parrucco si è dato il via allo show. Inutile dire che è stato incredibile.

5 minuti di esibizione mozzafiato

Eleonora si è esibita in diretta tv insieme ad un'altra giovanissima cantante. La canzone scelta è stata "Because the night" di Patty Smith, sulle cui note la giovane velatese si è esibita a passi di hip hop. Cuore a mille in quei pochi minuti, che però hanno decisamente segnato la sua carriera da ballerina.

"Ero agitatissima - ha concluso - Ovviamente non è stata la mia prima esibizione, però diciamo che su uno dei canali più visti in tutta Italia è un po' diverso. Porterò quest'esperienza per sempre nei miei ricordi. Sono davvero felice e soddisfatta perché non è da tutti i giorni arrivare a raggiungere traguardi di questo tipo".

Non è tutto, perché solo l'anno scorso la ragazza era arrivata nella top 4 della battle dance "Redbull dance your style", evento in cui ballerini provenienti da tutto il mondo si scontrano nella finalissima. Insomma, non c'è altro da fare che aspettare per scoprire quali altre sorprese porterà questo incredibile talento.