Vimercate ha il "suo" palazzetto dello sport

Una nuova casa, attesa da anni, degna del rango e della storia della società.

Taglio del nastro a Vimercate

Taglio del nastro ieri sera, venerdì 6 ottobre, nella palestra del centro scolastico Omnicomprensivo di Vimercate, trasformato nel palazzetto e in particolare nella sede casalinga della Dipo basket. L’inaugurazione è stata organizzata in occasione della prima partita tra le mura di casa della prima squadra biancoverde.

Presenti alla cerimonia il sindaco di Vimercate Francesco Cereda con la sua Giunta quasi al completo, il vicepresidente della Provincia di Monza e Brianza Riccardo Borgonovo, il presidente della Dipo Stefano Sala. E naturalmente atleti e tifosi.

La gestione dell'impianto ceduta dalla Provincia al Comune

La sistemazione e trasformazione della palestra è frutto dell’accordo tra Provincia, proprietaria del centro scolastico, e Comune che si è assunto l’onere della gestione dell’impianto e della sua riqualificazione. Operazione che ha consentito di dare una struttura adeguata alla Dipo sino ad oggi relegata nella palestra della scuola "Da Vinci" le cui dimensioni non consentivano più l’omologazione per le partite casalinghe di campionato della squadra maschile che milita in D. Tanto che la compagine era stata costretta a migrare in altri impianti fuori città. La riqualificazione va anche a tutto vantaggio di altri società sportive e dei quattro istituti superiori dell’Omnicomprensivo che si ritrovano una palestra rifatta a loro completa disposizione negli orari scolastici.

La soddisfazione del sindaco

"Esprimo la nostra grande soddisfazione di poter inaugurare questo campo - ha detto il sindaco Cereda prima di procedere con il taglio del nastro - E’ uno spazio di cui la città aveva assolutamente bisogno e che va a supplire alla mancanza di un palazzetto dello sport".

Il primo cittadino ha poi sottolineato la sinergia tra Comune e Provincia fondamentale nella riuscita dell’operazione. Sinergia che a breve verrà con ogni probabilità replicata con le stesse modalità anche per quanto riguarda l’auditorium del centro scolastico chiuso da anni.

Il vicepresidente della Provincia: "Trasformazione bellissima"

"Vedere questa struttura trasformata è bellissimo - ha aggiunto il vicepresidente della Provincia Borgonovo - Ringrazio l’Amministrazione comunale. Un intervento di questo genere consente di incentivare ulteriormente lo sport, soprattutto tra i più giovani".

I ringraziamenti del presidente della Dipo

Infine i ringraziamenti di Stefano Sala, presidente della Dipo:

"Finalmente lo spazio che sognavamo è arrivato grazie alla sinergia tra Comune e Provincia; con l’obiettivo di dare un futuro ai nostri ragazzi".

Per la cronaca la Dipo ha purtroppo perso il match di tre punti.

La cerimonia