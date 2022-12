Un parcheggio protetto da 80 posti per le biciclette. Vimercate ha la sua velostazione. La struttura comunale è stata inaugurata questa mattina, sabato 3 dicembre, in piazza Marconi, a due passi dal terminal dei bus del trasporto pubblico.

Un progetto che l'attuale Amministrazione di centrosinistra ha ereditato dalla precedente Giunta 5 Stelle portandolo a termine. Una struttura moderna, un parallelepipedo in vetro, con posti bici realizzati su due piani.

Al sindaco Francesco Cereda il compito di tagliare il nastro, affiancato dall'assessore alla Cura della Città Sergio Frigerio.

Il sindaco: "Struttura strategica"

"Abbiamo ereditato questo progetto dalla precedente Amministrazione e lo abbiamo portato a compimento perché abbiamo ritenuto che fosse un investimento corretto - ha esordito Cereda riconoscendo i meriti della precedente Amministrazione 5 Stelle rappresentata alla cerimonia di inaugurazione dall'ex sindaco Francesco Sartini e dell'ex assessore Maurizio Bertinelli - Piazza Marconi ha sempre avuto un ruolo di interscambio delle varie modalità di mobilità. Servono strutture come quella che inauguriamo oggi per facilitare l'utilizzo delle biciclette. E la velostazione serve soprattutto in un posto strategico come questo".

L'assessore: "Presto la nuova ciclabile per Arcore"

"La mobilità dolce è un tema centrale del programma della nostra Amministrazione - ha aggiunto Frigerio - A bilancio abbiamo attualmente risorse per la realizzazione della nuova ciclabile che dalla Lodovica, a Oreno, porterà ad Arcore. I lavori incominceranno la prossima primavera. Altri interventi sono in programma per il futuro. E proprio nei giorni scorsi abbiamo dato il via libera all'introduzione del limite dei 30 chilometri orari nel centro cittadino. Altro intervento che va nella direzione di tutelare soprattutto l'utenza debole della strada".

Le foto

Come funziona la velostazione

La velostazione può ospitare fino a 80 biciclette ed è dotata di sistema di accesso, gratuito, tramite app da scaricare sullo smartphone (tutte le informazioni all'ingresso della struttura), che permette di ottenere una chiave elettronica per aprire la porta di ingresso.

In questo modo la struttura e il suo servizio sono accessibili in qualsiasi giorno e orario. Chi non potesse scaricare la app può comunque chiedere in Comune, a Spazio Città, una tessera magnetica. Per accedere basterà, una volta registrati e attivati, appoggiare lo smartphone o la tessera al lettore elettronico posto accanto alla porta di ingresso

La velostazione è monitorata 24 ore su 24 grazie all'impianto di videosorveglianza comunale.