Palio degli Zoccoli: ai nastri di partenza la 35esima edizione

Tutto pronto per la 35esima edizione del Palio degli Zoccoli, la rievocazione storica della famosa battaglia di Desio del 1277, divenuto uno degli appuntamenti più attesi sul territorio, quest'anno slittato per le elezioni del sindaco. In Villa Tittoni si è tenuta la presentazione ufficiale.

Palio degli Zoccoli, torna la sfida che rievoca la battaglia di Desio

Definita la griglia di partenza delle undici Contrade che si sfideranno durante corsa con gli zoccoli: sabato 14 giugno avrà luogo l’investitura dei Maestri di Contrada e il giuramento dei Contradaioli, domenica 15 giugno si svolgerà invece il vero e proprio Palio con la sfilata da Villa Cusani Traversi Tittoni, per le vie del centro storico fino a piazza Conciliazione, dove si terrà la corsa con gli zoccoli. Lo scorso anno vinse San Pietro al Dosso.

L'intervento del sindaco

“Fare Palio dopo 35 anni significa custodire la storia, dichiarare che arriviamo da un percorso più lungo di noi e siamo proiettati verso un futuro ancora più grande – spiega il neo sindaco Carlo Moscatelli - L’importanza di custodire ciò che siamo: la nostra identità, che viviamo insieme e abbiamo una relazione tra di noi. Mi riempie di gioia vedere che ogni anno organizzatori, uffici comunali e partecipanti rinnovano questa idea di comunità. Una comunità che oggi parla di integrazione, rispetto, pace e che vuole in una città come questa in cui tutti devono trovare il loro posto”.

Il presidente del Comitato Palio

"Il punto di forza del Palio + il fatto che siamo alla 35esima edizione - ha puntualizzato Roberto Nava, il presidente del Comitato organizzatore del Palio degli Zoccoli - Questo evento è capace di unire la tradizione, la storia e la festa con un significativo spirito di appartenenza. Tra le Contrade c'è sempre stata una sana rivalità, che poi si è trasferita nella gara con gli zoccoli. Con gli anni il Palio ha cresciuto sempre più la platea di pubblico ed è diventato un appuntamento di richiamo anche fuori Desio".

Le parole di don Mauro

"Persone con interessi e impegni diversi si ritrovano per vivere e far vivere relazione nella città di Desio. La realizzazione del Palio presuppone incontri, confronto, dialogo e, a volte, anche fatica, che permettono di toccare con mano la ricchezza delle persone, la ricchezza umana di chi vive nella città. Questo permette di coinvolgere e aggregare. Personalmente dico grazie perché Desio fa Palio. Facciamo insieme Palio”, le parole di monsignor Mauro Barlassina, il prevosto, che non ha potuto intervenire alla presentazione.

La storia

Nato nel 1989 come rievocazione della Battaglia di Desio del 1277 tra le milizie delle famiglie nobiliari dei Torriani e dei Visconti per il dominio e l’egemonia dei territori del comprensorio milanese, è diventato uno degli eventi culturali principali della città. Nonostante non fosse considerata al pari delle tante battaglie minori combattute nell’Italia del XIII secolo, risulta decisiva nel passaggio da comune a signoria per la città di Milano e la manifestazione ha progressivamente attirato l'interesse di un pubblico sempre più ampio.

Il programma

Sabato 14 giugno si terrà la cerimonia di investitura. Alle 16.30 è prevista la partenza della sfilata dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, che attraverserà le vie: Santa Caterina, De Gasperi, Milano, Corso Italia, con arrivo in piazza Conciliazione. Sul sagrato si terrà il discorso di apertura, quindi l'investitura dei maestri di Contrada e la consegna della pergamena ai contradaioli, con l'alzabandiera.

In Basilica la cerimonia andrà avanti con la promessa dei contradaioli, l'omelia del prevosto, la firma del libro del Palio, la benedizione delle Contrade e la Messa del Palio.

Domenica 15 Giugno alle 18 la partenza del corteo da Villa Tittoni Traversi, con la sfilata del corteo lungo le vie: Lampugnani, San Pietro, Gramsci, corso Italia, Matteotti, Trezzi, Verdi, Bengasi, Garibaldi, piazza Conciliazione. La sfilata sarà preceduta dal “Corpo Musicale Pio XI° Città di Desio” e dal “Gruppo sbandieratori e musici Borgo Moretta - Alba”. In piazza Conciliazione dopo la lettura del proclama sarà disputato il Palio al termine del quale sarà premiata la Contrada vincitrice.

Sabato 21 giugno alle 21 è in programma la Festa di ringraziamento presso la Contrada vincitrice.

Questa la griglia di partenza

Durante la presentazione dell’evento è stata estratta la griglia di partenza e definita la disposizione delle Contrade per la corsa con gli zoccoli: Dugana, San Giovanni, Foppa, San Carlo, Busasca, San Pietro al Dosso, Piazza, San Pietro e Paolo, San Giorgio, Prati, Bassa.

Il Gonfalone realizzato dal Liceo artistico di Giussano

Per la 35ma edizione del Palio degli Zoccoli, l'incarico di realizzare il Gonfalone 2025 è stato affidato al Liceo Artistico Modigliani di Giussano, in particolare alle classi seconde dell'indirizzo di Discipline Pittoriche e Grafiche. La collaborazione è partita con gli incontri per far conoscere la storia del Palio , con il progetto il Palio a scuola, un'iniziativa curata da Maria Grazia Donghi. "Questa importante opportunità è servita a suscitare un forte interesse nel contribuire alla valorizzazione della tradizione locale. Questa esperienza ha rappresentato per gli studenti un'opportunità preziosa: confrontarsi con una committenza esterna e cimentarsi in un lavoro creativo, concreto e stimolante, al di fuori delle consuete richieste scolastiche", la spiegazione delle professoresse Chiara Di Salvo, Caterina Proserpio. Oltre a loro ha seguito il progetto anche la professoressa Giorgia Agnese Cereda.

Primo premio a Gaia Colantuono

Il primo premio del concorso è stato assegnato a Gaia Colantuono della classe 2F, per la sua capacità narrativa unita a un uso sapiente del colore e delle forme nella rappresentazione della Battaglia di Desio. Al secondo posto si è classificato Leonardo Mariani di 2B, mentre il terzo è andato a Fabio Giambersio di 2I, entrambi autori di opere di notevole valore artistico e tecnico. Quest'anno il Liceo Modigliani ha presentato ben 136 elaborati, un numero significativo che testimonia l'impegno e la creatività degli studenti. Il drappo è stato poi realizzato da Lucia Nava, una delle storiche sarte del Palio.