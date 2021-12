Vincita a Desio: fortunato giocatore si porta a casa 30mila euro

10eLotto

La vincita nel corso di ieri, giovedì 16 dicembre.

10eLotto, colpo in Brianza: a Desio vinti 30 mila euro.

Vincita a Desio

La Lombardia si scopre fortunata al 10eLotto: nel concorso del 16 dicembre, come riportato da Agipronews, un giocatore di Desio ha realizzato una vincita da 30mila euro grazie a un 8 Oro da 30mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito quasi 22,8 milioni in tutta Italia, per un totale di oltre 4 miliardi dall'inizio dell'anno.

L'ultima vincita in Brianza al 10eLotto risale a novembre quando un fortunato giocatore si è portato a casa 133mila euro a Concorezzo. Puntando 5 euro ha centrato 6 ambi, 4 terni e una quaterna con i numeri 31-32-33-79 giocati sulla ruota di Milano.