Vinta da un male in pochi mesi, addio ad Anna Castella

Grande cordoglio a Paina di Giussano, per l'addio ad Anna Castella, 61 anni, mamma di due figlie, vinta da un male in pochi mesi. La painese lavorava come receptionist nella scuola di danza della nipote.

Si era ammalata a fine maggio

Se n’è andata nel giro di tre mesi, Anna Castella, 61 anni, vinta da una di quelle malattie che purtroppo non danno scampo. Cresciuta a Paina, viveva in via Monte Grappa dove c’è la Madonnina, e in questi ultimi mesi ha lottato con grande forza contro il tumore, scoperto a fine maggio.

La figlia

«Un’anima bella» la definisce la figlia maggiore, una persona molto buona, appassionata di ballo. Sposata con Domenico Pupo era mamma di Valentina ed Elena, e lavorava da 18 anni con la sorella Maria, nella scuola di danza, a Perticato, della nipote.

«Mamma non ballava, ma amava la danza. Era molto legata al suo lavoro, era sempre sorridente e tante persone le volevano bene. Purtroppo questi ultimi mesi sono stati un vero calvario, ma in tanti, in questi giorni di lutto ci hanno dimostrato la loro vicinanza. E’ iniziato tutto il 20 maggio, quando l’abbiamo portata al pronto soccorso perchè non stava bene - ha raccontato la figlia Valentina - purtroppo la diagnosi è stata terribile, il suo tumore celebrale era già al quarto stadio. Mamma se n’è andata in meno di tre mesi».

L'addio a Paina

La painese, molto conosciuta in frazione ha sempre avuto vicino la sua grande famiglia: la mamma, le quattro sorelle e due fratelli, oltre al marito e alle adorate figlie. Era una persona solare, gioiosa, a cui tanti erano affezionati. Si è spenta al San Gerardo il 28 agosto e giovedì 31 agosto, tanti amici e conoscenti hanno partecipato ai funerali a Paina, per renderle l’ultimo saluto e portare conforto ai familiari.