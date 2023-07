Non si ferma il maltempo che sta colpendo in questi giorni il territorio brianzolo. Violenta grandinata a Desio: chiude per due giorni Parco Tittoni festival, cancellati gli eventi.

Chiude Parco Tittoni festival

Il violento nubifragio che nel primo pomeriggio di ieri ha colpito la zona di Desio ha causato alcuni danni alle strutture di Parco Tittoni. Per questo motivo gli eventi in programma sono momentaneamente sospesi e la struttura è costretta a rimanere chiusa oggi e domani (martedì 25 e mercoledì 26 luglio). Lo staff di Parco Tittoni festival, insieme alle autorità e al personale del Comune di Desio, si è messo immediatamente al lavoro per ripulire e rimettere in sicurezza gli spazi del parco in modo da poter riaprire il prima possibile.

Annullati gli eventi in programma a Parco Tittoni

Sono stati annullati tre eventi in cartellone in questi giorni: il docufilm "Materia Viva", "Tiki Taka Night" e "Flaminio Maphia". Il rimborso dei biglietti già venduti è stato automaticamente rimborsato. Una volta messa in sicurezza la zona, la programmazione riprenderà da giovedì secondo il cartellone di eventi previsto, e proseguirà fino a settembre.

Si contano i danni a Desio

Quella di Parco Tittoni è solo una delle chiusure avvenute di conseguenza alla bufera che ieri ha colpito in modo grave tutto il Comune di Desio. Il sindaco Simone Gargiulo ha firmato un'ordinanza che resterà in vigore fino a nuovo provvedimento, al fine di mettere in sicurezza il territorio. L'ordinanza prevede la chiusura, oltre a Parco Tittoni, di diversi edifici e luoghi pubblici, tra cui la piscina e i campi sportivi comunali, la biblioteca comunale, le scuole di ogni ordine e grado.