L'iniziativa di prevenzione si terrà domenica 31 ottobre a Concorezzo.

Visite senologiche e mammografie gratuite sullo Spazio Lilt mobile a Concorezzo. L'ambulatorio su quattro ruote verrà posizionato domenica 31 ottobre 2021 in piazza della Pace.

Mese rosa della prevenzione

Si conclude con una giornata di visite gratuite il mese rosa per la prevenzione e lotta al tumore al seno. Domenica 31 ottobre, in piazza del Donatore, sarà infatti possibile sottoporsi gratuitamente a una visita senologica o a una mammografia nell’ambulatorio mobile della Lilt. Lo Spazio Lilt Mobile che sarà a Concorezzo è il nuovo mezzo a disposizione della Lilt appena inaugurato. E’ lungo 10 metri e alto poco meno di 4. A bordo ci sono due sale per le visite, attrezzate con mammografo digitale con tomosintesi, ecografo e lettino multifunzione. Con loro, un medico senologo, un tecnico e personale volontario per triage e accettazione. Le visite inizieranno alle 9 e saranno divise in tre slot: dalle 9 alle 12, dalle 12.30 alle 15.30 e dalle 16 alle 19. Per ogni slot saranno a disposizione 18 posti. Non occorre prenotare, basta presentarsi qualche minuto prima l’apertura dello slot per prendere il numero e procedere con l’accettazione. Le visite senologiche sono aperte e a tutte mentre le mammografie sono riservate alle over 40 che abbiano fatto l’ultima mammografia almeno un anno fa.

Lo Spazio Lilt tornerà a Concorezzo

Le iniziative nell’ambito della prevenzione e diagnosi precoce dei tumori non terminerà con la giornata del 31 ottobre. Il Comune di Concorezzo ha infatti organizzato, insieme alla Lilt, la presenza dell’ambulatorio mobile ogni 2° e 4° lunedì del mese in piazza del Donatore. Saranno due giornate al mese di visite ed esami diagnostici di diverse specialità: senologia, dermatologia, otorinolaringoiatria, ginecologia, pap test, urologia, pneumologia, valutazione del rischio cardiovascolare. Le visite e gli esami, in questo caso, seguiranno l’iter della LILT per prenotazioni e pagamenti. Sarà possibile prenotare sul sito legatumori.mi.it o telefonicamente al numero: 0249521139.