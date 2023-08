Volantini su installazione nuove valvole gas, RetiPiù "Totalmente estranei"

La società che si occupa della distribuzione del gas in Brianza, RetiPiù, ha informato in queste ore la propria clientela e i cittadini di essere totalmente estranea alle presunte attività di commercializzazione e installazione di nuove valvole gas pubblicizzate in questi giorni in alcuni Comuni, come Limbiate, mediante divulgazione di volantini intitolati “Avviso pubblico per tutti i gestori di gas”.

Volantini apparsi in diversi Comuni, RetiPiù "Totalmente estranea"

"Le informazioni contenute in questi volantini e/o in eventuali diversi materiali di medesimo contenuto, inclusi i riferimenti telefonici, non sono in alcun modo riconducibili alle politiche e alle offerte di RetiPiù e, pertanto, non vi è alcuna relazione e/o collegamento con l’iniziativa promozionata. Si invita la gentile clientela a fare esclusivo affidamento ai canali ufficiali della società per essere sempre aggiornata sui servizi erogati e sulle attività svolte da RetiPiù - si legge nella nota della società. "Al fine di prevenire eventuali situazioni indesiderate - prosegue la nota -, si raccomanda di utilizzare esclusivamente i contatti presenti sul sito e di effettuare pagamenti relativi ai servizi di RetiPiù solo attraverso canali certificati, seguendo le procedure ufficiali indicate dall’azienda, onde evitare rischi di frode o di uso improprio dei dati personali e finanziari".

Per ulteriori informazioni e per eventuali necessità di chiarimento, gli utenti possono contattare il servizio clienti di RetiPiù attraverso il sito web ufficiale www.retipiu.it o inviando una e-mail all’indirizzo info@retipiu.it.