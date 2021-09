Voleva fare il prof di Matematica, sabato diventerà diacono

La vocazione è arrivata mentre studiava per diventare prof. di Matematica: tra pochi giorni Simone Tremolada, 27 anni, diventerà diacono.

Il seminarista arcorese, residente nella frazione di Cascina del Bruno e cresciuto all’ombra del campanile della chiesa di Sant’Eustorgio, sabato riceverà l’ordinazione diaconale nel Duomo di Milano direttamente dall'arcivescovo Mario Delpini.

L'ultima tappa prima del sacerdozio

Si tratta dell’ultima tappa prima dell’ordinazione sacerdotale che avverrà nel giugno del prossimo anno.

Un’emozione ma anche una grande responsabilità non solo per il futuro diacono, ma anche per tutta la comunità pastorale Sant’Apollinare che torna a fare festa per un prete «made in Arcore».

Chi è Simone Tremolada?

"Sono nato a Monza il 15 aprile del 1994 e sono cresciuto in città, dove ho frequentato le scuole elementari e medie - ha spiegato il futuro diacono in una intervista esclusiva rilasciata al Giornale di Vimercate - Ho studiato al liceo scientifico al Banfi di Vimercate. Terminato il liceo mi sono iscritto alla facoltà di Matematica all’Università degli Studi di Milano, con il desiderio di diventare professore di matematica. Dalla seconda superiore ho iniziato ad impegnarmi in oratorio, come animatore prima e come educatore dei ragazzi delle medie poi. Ho fatto per tre anni il responsabile dell’Oratorio Estivo. Sono molto grato alle figure di Suor Nuccia e don Marco Tagioretti che mi hanno insegnato tanto e sono state figure decisive nel mio cammino...".

