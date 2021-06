Sabato mattina in piazza per il gruppo di volontari della sezione locale dell'AIDO di Lentate impegnati a far conoscere la realtà e le finalità dell'Associazione.

Volontari AIDO in piazza a Lentate

I volontari lo scorso 26 giugno hanno incontrato i cittadini interessati spiegando loro le modalità per poter iscriversi all'Aido e diventare così parte di una associazione che in Lombardia conta quasi 400mila iscritti.

Nonostante il rapporto 2020 su donazione e trapianto di organi e tessuti indichi una flessione di tutte le attività connesse alla donazione, producendo una contrazione degli interventi e riportando, di fatto, il nostro Paese su volumi di attività di quattro anni fa, l'Aido è in prima linea per diffondere i valori fondamentali e la bellezza e utilità del "dono" di sé stessi. E proprio in questa direzione si sono mossi i volontari lentatesi che hanno organizzato il banchetto in piazza nella giornata di sabato.

Tra coloro che hanno fatto visita ai volontari anche l'Assessore alle Politiche Sociali Marco Boffi e l'ex messo comunale Sonia Galliani, entrambe del Comune di Lentate. Tra i visitatori il cagnolino Charlie con il suo padrone Bruno Panizzolo, Consigliere del Gruppo A.I.D.O.