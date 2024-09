Volontari al lavoro per pulire il territorio di Triuggio nella terza giornata ecologica promossa dagli Amici della Natura.

Volontari al lavoro

I partecipanti all'iniziativa, promossa dall'associazione di Triuggio, si sono ritrovati nel parcheggio della scuola primaria di via De Gasperi dove hanno ricevuto tutto il materiale necessario alla pulizia, fornito dagli "Amici della Natura". Una volta attrezzati con pettorine, arnesi, guanti e sacchi per raccogliere i rifiuti, i volontari hanno iniziato la pulizia del territorio, in particolare il laghettone, l'area esterna del cimitero e altre zone.

Intervento al laghettone

Stavolta il lavoro dei volontari si è concentrato sulla pulizia del laghettone da una pianta infestante, la Ludwigia. Si tratta una pianta acquatica perenne a fiori grandi, che può raggiungere i 6 metri di lunghezza e formare densi tappeti. Dove forma densi tappeti, la specie è in grado di alterare l’ambiente in termini sia ecologici sia strutturali, rallentando il flusso delle acque, bloccando i raggi solari e impedendo il riscaldamento dell’acqua, e interferendo con i regimi idrici e le correnti. La pianta può determinare un aumento di sedimentazione, con conseguente incremento del rischio di allagamento. In acque ferme, la lenta decomposizione provoca una diminuzione di profondità e un’alterazione della vegetazione, con possibile colonizzazione di altre specie (carici, graminacee e, in stadio avanzato, da arbusti e alberi) che alterano la struttura dell'ecosistema. La specie risulta dominante come frequenza di visite da parte degli impollinatori, a scapito della flora nativa.