Volontari in divisa e sirene spiegate per l'ultimo saluto a Giuseppe Sardi. L'Avps di Vimercate ha voluto ricordare così, nel corso dei funerali celebrati oggi a Bellusco, il suo storico volontario, scomparso giovedì durante un'escursione nelle montagne del bresciano.

Punto di riferimento di Avps

C'erano tutti oggi pomeriggio nella chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo, a Bellusco. Famigliari, amici, compagni di camminate, soci del Cai e, soprattutto, volontari di Avps. Grande partecipazione alle esequie di Giuseppe Sardi, il belluschese scomparso giovedì in seguito a una tragica caduta sulle montagne del bresciano. Il 76enne, storico membro del Cai Bellusco, era una vera e propria colonna dell'Avps di Vimercate, di cui è stato volontario di lunghissimo corso insieme alla moglie. Proprio i soccorritori vimercatesi hanno voluto accompagnare l'amico nel suo ultimo viaggio, partecipando in massa alle esequie: tutti in divisa, i volontari hanno disposto decine di automezzi fuori dalla chiesa e salutato l'uscita del feretro dalla basilica con il suono delle sirene. Al termine della funzione i "colleghi" hanno anche letto un toccante ricordo e dedicato a Sardi la preghiera del volontario. Prima di loro era stata la volta del Cai di Bellusco, di cui "Pinuccio" (questo il soprannome) era stato membro e presidente.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Giovedì la tragedia

La tragedia, come detto, si è consumata giovedì, durante una delle consuete escursioni in montagna di Sardi. Il belluschese, lo ricordiamo, è scivolato mentre stava affrontando un complesso passaggio sotto Cima Meghè, a circa 1500 metri di altezza, nel bresciano. Il belluschese avrebbe perso l'equilibrio probabilmente appoggiando male un piede, precipitando in un canalone sottostante. A nulla sono serviti gli immediati soccorsi dei suoi compagni di escursione (uno dei quali ha riportato una ferita alla spalla proprio nel tentativo di soccorrere l'uomo): Sardi è morto sul colpo. Inutile anche l'intervento del soccorso alpino.

Il servizio completo sul Giornale di Vimercate in edicola da martedì.