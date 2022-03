Week end speciale in Croce bianca: grande festa per i 50 anni

Giussano

Celebrazioni in grande stile per la sezione di via D'Azeglio. Persino il Santo Padre, attraverso una lettera inviata a don Sergio Stevan, ha voluto rendere omaggio ai volontari giussanesi.

I festeggiamenti

Grande festa durante tutto il weekend per i 50 anni della sezione di via D’Azeglio. Decine di sirene si sono susseguite per tutta la domenica in centro città: erano quelle delle ambulanze in corteo che suonavano a festa. Centinaia di divise arancioni, hanno sfilato, ma anche decine e decine di gagliardetti di associazioni del territorio e di quasi tutte le sezioni della Croce bianca sparse in Lombardia. E poi Polizia locale, Vigili del fuoco, Polizia di Stato, Carabinieri, insomma una super festa per il gruppo guidato dal presidente Giuseppe Caprotti, che ha al suo fianco il comandante Ruggero Cerizza. «Siamo felicissimi, sono stati due giorni molto intensi, durante i quali dai bambini, ai nostri concittadini e a tutte le autorità, ci hanno dimostrato grande vicinanza e tantissima partecipazione - precisa il comandante Cerizza - Persino il Papa ci ha mandato il suo saluto, è stato un grande orgoglio".

Corteo, inaugurazione della nuova ambulanza e rinfresco

Ha partecipato all’evento speciale anche l’assessore regionale Fabrizio Sala, il sindaco di Giussano Marco Citterio e molti altri primi cittadini della zona. Era attesa anche la vice presidente della Regione Letizia Moratti, assente a causa del Covid, che ha però mandato una lettera di saluto, annunciando una sua successiva visita a Giussano, appena possibile.

Davvero tante le emozioni e la gioia per i volontari che hanno iniziato a festeggiare sabato, con l’open day della sede e una dimostrazione del gruppo Formazione. Per tutto il pomeriggio è stato allestito uno spazio interamente dedicato ai bambini con un piccolo circuito con delle mini ambulanze. E’ stata la domenica però il clou dei festeggiamenti: oltre alla processione dalla sede alla chiesa di Giussano dove è stata celebrata la messa per i volontari, c’è stata l’inaugurazione della nuova ambulanza, cui è seguito presso il salone dell’oratorio anche un rinfresco preceduto dagli interventi delle diverse autorità presenti.