Croce bianca, nuovo logo celebrativo per i 50 anni di fondazione

Associazioni

La sezione giussanese si prepara ad un anno di grande festa e iniziative

Il 2022 sarà un anno pieno di festeggiamenti per la sezione di via D'Azeglio: hanno iniziato con un nuovo logo realizzato dagli alunni del Modigliani.

La collaborazione tra i volontari e gli studenti

I volontari della sezione giussanese festeggeranno quest’anno il cinquantesimo, un traguardo che sarà scandito da diversi momenti nel corso del 2022, e che si apre già con la presentazione del nuovo logo celebrativo. A realizzarlo è stato uno studente del liceo artistico Modigliani; il suo progetto artistico è stato scelto tra venti proposte, tutte realizzate dagli alunni di una classe terza del liceo di via Caimi.

«Già 5 anni fa, in occasione del 45esimo, ci eravamo rivolti ai ragazzi del Modigliani - spiega l’ex presidente Matteo Ballabio, che ha seguito tutta la fase di collaborazione con la scuola - la scorsa primavera abbiamo proposto l’idea e i ragazzi con entusiasmo si sono messi al lavoro per creare un logo celebrativo che ci rappresentasse».

Celebrazioni a marzo

Il primo grande evento programmato, da mettere in agenda, sarà a marzo. «Il 13 marzo celebreremo il 50esimo, anche se la vera data di fondazione è il 1 luglio 1972 - precisa Ballabio - in quell’occasione ci sarà anche l’inaugurazione di una nuova ambulanza. Nel corso dell’anno poi ci saranno diverse iniziative, che coinvolgeranno anche i bambini, per celebrare i nostri 50 anni. Abbiamo pensato ad una serie di eventi che ci accompagneranno per tutto il 2022».