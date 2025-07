Young Summer Art Fest: giovani talenti protagonisti lungo le strade del centro

Iniziativa

Nonostante il tempo incerto tanti ragazzi hanno messo in mostra le proprie capacità nell'arte e nella musica.

Si è svolta ieri sera, mercoledì 23 luglio 2025, la terza edizione dello Young Summer Art Fest, l’evento dedicato ai giovani talenti che ha animato le strade del centro di Meda.

Quasi 50 partecipanti allo Young Summer Art Fest

Nonostante il meteo incerto, l’energia e la determinazione dei quasi 50 partecipanti hanno reso l’evento più speciale. I giovani artisti hanno dimostrato un talento straordinario, trasformando le vie del centro - da piazza Municipio a piazza Cavour, passando per via Solferino - in una galleria d’arte e un palcoscenico a cielo aperto. La collaborazione e la tenacia mostrate da tutti i partecipanti, nonostante le condizioni meteorologiche non perfette, hanno confermato ancora una volta lo spirito autentico che caratterizza questa manifestazione: la passione per l’arte supera ogni ostacolo.

Momenti di grande partecipazione

L’evento ha registrato diversi momenti di particolare successo: piazza Municipio si è rivelata il cuore pulsante della manifestazione, con esibizioni che hanno catturato l’attenzione del pubblico. Il DJ set ha saputo creare l’atmosfera perfetta per accompagnare le performance artistiche. La Consulta Meda-Giovani non si è tirata indietro: ha allestito il proprio stand diventando punto di riferimento per raccogliere nuove idee e spunti per le prossime progettualità: un momento di confronto costruttivo che guarda già al futuro delle iniziative dedicate ai giovani medesi. La Medateca, insieme all’Associazione Amici della Medateca, ha esposto i progetti più recenti riguardanti il mondo dei giovani e ha attirato il pubblico con un’originale cornice per scattare fotoricordo della serata. Molto apprezzata anche l'esibizione dei Pelledoca.

Le parole dell’Amministrazione comunale

“Vedere questi giovani artisti esprimersi con tanta passione e professionalità, nonostante le avversità meteorologiche, ci riempie di orgoglio - dichiara l’assessore alla Cultura Fabio Mariani. “L’entusiasmo dimostrato conferma la bontà di questo progetto e ci motiva a continuare su questa strada”.

Gli ha fatto eco l'assessore alle Politiche giovanili Stefania Tagliabue: “La capacità di questi ragazzi di trasformare anche una serata piovosa in un momento di pura magia artistica dimostra quanto sia importante continuare a investire sui giovani talenti della nostra città”.

L’Amministrazione si impegna a riservare un momento dedicato alle band in piazza Cavour che per il meteo e imprevisti organizzativi non hanno potuto esibirsi.