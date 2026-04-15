Z Festival 2026: in Brianza l’evento diffuso ideato dai giovani per i giovani

Torna con la sua terza edizione “Z Festival”, il festival culturale diffuso ideato e realizzato da giovani per i giovani, che dal 26 aprile al 21 giugno 2026 animerà la Brianza con un calendario di eventi gratuiti tra Arosio, Cabiate, Carugo, Erba, Inverigo, Meda e Mariano Comense.

Z Festival: un’occasione di incontro per le nuove generazioni

Nato nel 2024 con l’obiettivo di creare occasioni di aggregazione e protagonismo per le nuove generazioni, Z Festival si è rapidamente affermato come un’esperienza innovativa capace di attivare spazi e comunità: dopo aver coinvolto oltre 3.000 partecipanti nel 2025, l’edizione 2026 punta a crescere ulteriormente, raddoppiando gli appuntamenti e ampliando la rete organizzativa.

Il tema di quest’anno è “La Brianza ad alta voce”

Il tema di quest’anno, “La Brianza ad alta voce”, mette al centro l’espressione giovanile: un invito a trasformare luoghi pubblici e contesti quotidiani in spazi di dialogo, creatività e cittadinanza attiva. Dal giornalismo all’arte, dallo sport alla sostenibilità, il festival propone esperienze diverse ma unite da un obiettivo comune: dare voce alle nuove generazioni e renderle protagoniste del territorio.

Nove realtà giovanili coinvolte, tra cui la Consulta Meda Giovani

Z Festival è promosso da un collettivo composto da nove associazioni e realtà giovanili locali – Giovani per Carugo, Lo Snodo Erba, Pro Loco Mariano Comense, Pro Loco Carugo, Pro Loco Cabiate, WeAro Gruppo Giovani della Pro Loco Arosio, Giuvin Consulta Inverigo, Consulta Giovani Meda, Giovani Reporter – e si inserisce nel quadro delle politiche giovanili territoriali, contribuendo a rafforzare il dialogo tra giovani, istituzioni e territorio.

Eventi gratuiti dal 26 aprile al 21 giugno

Tutti gli eventi sono gratuiti (alcuni su prenotazione) e pensati per un pubblico ampio: in primis giovani tra i 15 e i 35 anni, ma anche cittadinanza e famiglie. Il festival è realizzato con il contributo di Fondazione Comasca e Regione Lombardia, ed è patrocinato dalla Regione, dalla Provincia di Como e dai Comuni toccati dal Festival. Si avvale anche del sostegno di attività commerciali del territorio: la ricerca degli sponsor è ancora attiva.

Il programma completo

Per consultare il programma completo: www.z-festival.it, canale instagram ufficiale @zfestival.brianza e i canali social delle associazioni coinvolte.

NELLA FOTO DI COPERTINA UN MOMENTO DEL TORNEO DI BEACH VOLLEY ORGANIZZATO NEL 2025 DALLA CONSULTA MEDA GIOVANI