382 nuovi contagi Covid e 2 morti oggi in Brianza

Va meglio di ieri, quando i contagi erano stati 537, ma i contagi nella nostra Provincia e in Regione sono sempre alti. I dati di oggi, domenica 7 marzo, ci dicono infatti che in Lombardia a fronte di 42.591 tamponi eseguiti (32.144 molecolari +10.447 antigenici) i positivi sono 4.404. Il tasso di positività resta quindi alto, al 10,3%, contro il 9,6% di ieri.

I decessi comunicati oggi sono 33, in pratica la metà di ieri, quando ne erano stati registrati 67. Dei 33 morti lombardi (2 in Provincia di MB, entrambi sopra i 75 anni) 26 avevano più di 75 anni, quattro un’età compresa tra 65 e 74 anni e tre un’età compresa fra i 50 e i 6a anni.

Come ieri aumentano i ricoverati tanto in Terapia intensiva (+8) che nei reparti Covid (+124). Alla data odierna i ricoverati in Terapia intensiva negli ospedali lombardi salgono quindi a 573, quelli nei reparti Covid a 5.058.

L’età media dei pazienti ricoverati è di 79 anni, fra i nuovi positivi al coronavirus la fascia di età più colpita anche oggi risulta quella fra 25 e 49 anni, con 1.556 persone.

I dati per Provincia

Bergamo: 370

Brescia: 1.233

Como: 167

Cremona: 161

Lecco: 176

Lodi: 51

Monza e Brianza: 382

Milano: 1.125 (di cui 412 a Milano città)

Mantova: 205

Pavia: 233

Sondrio: 51

Varese: 114