Donna di 53 anni muore in casa per assideramento

Dramma venerdì scorso in via Cadore: trovata in casa senza vita una 53enne che, da un anno, viveva senza luce e gas. Il decesso per assideramento.

Muore a 53 anni per assideramento

E’ morta per assideramento nella sua casa in via Cadore, al primo piano di una vecchia corte a due passi dal Santuario di Santa Valeria. Aveva 53 anni. La donna, che in passato non aveva mai lavorato, da circa un anno viveva senza corrente elettrica né gas perché non riusciva a pagare le utenze domestiche. Era seguita dai Servizi sociali del Comune ed era aiutata dalla Caritas e all'Emporio della solidarietà.

La macabra scoperta in via Cadore

La macabra scoperta del cadavere lo scorso venerdì, in mattinata. Il fratello, che vive nella stessa corte, non vedeva la donna da un paio di giorni e una volta entrato in casa l'ha trovata a terra, priva di vita. Non è noto quando sia avvenuto il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri: confermato l'assideramento quale causa del decesso. Ora la salma si trova nella camera mortuaria del cimitero, in attesa dei funerali. I familiari, in precarie condizioni economiche, chiedono un aiuto al Comune per celebrare le esequie della 53enne e darle una degna sepoltura.