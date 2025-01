Investita da un'auto sulle strisce pedonali: 57enne in ospedale. L'incidente in via Montello a Seregno.

57enne investita in via Montello

Incidente nella prima mattinata di oggi, giovedì 9 gennaio, in via Montello all'altezza del civico 56. Intorno alle 7.15 l'auto condotta da una donna, modello Renault Modus, ha investito una seregnese 57ennne che attraversava la strada sulle strisce pedonali. Il veicolo era in marcia verso il centro città mentre il pedone camminava da sinistra a destra rispetto alla direzione di marcia dell'utilitaria.

Il pedone trasportato al San Gerardo

A seguito della collisione il pedone è stato sbalzato di circa nove metri e ha riportato contusioni varie che hanno reso necessario l'intervento del personale del 118 con un'Automedica e l'ambulanza della Croce Bianca di Besana Brianza, attivate in codice rosso. Dopo le prime cure la seregnese è stata trasportata all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi del sinistro. La conducente dell'auto, anche lei residente in città, classe '43, rimasta illesa, ha dichiarato agli agenti di non aver visto il pedone sulla strada quando ancora era buio.