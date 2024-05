Inagibile l’abitazione di via Como a Cesano Maderno colpita da un incendio nella tarda mattinata di lunedì 6 maggio 2024. Il sindaco Gianpiero Bocca ha firmato l’ordinanza.

Inagibile l'abitazione colpita dall'incendio

Il provvedimento si è reso necessario dopo l’intervento eseguito dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e dalla Polizia Locale, nel quale è stata constatata la compromissione del solaio e delle strutture portanti del piano primo, oltre che degli impianti tecnologici, e del muro divisorio tra l’autorimessa e il ripostiglio al piano terra. L’ufficio Edilizia Privata, valutate le condizioni del fabbricato, ha accertato l’inagibilità dell’immobile, che necessita di un pronto intervento strutturale.

Trenta giorni per ottemperare all'ordinanza

Il sindaco Bocca ha quindi dichiarato “temporaneamente inagibili le unità immobiliari interessate dall’incendio, in quanto non più in possesso dei requisiti strutturali e di sicurezza indispensabili all’uso” e, con ordinanza, finita ieri, martedì, all'albo pretorio, ha ordinato “al proprietario di intervenire provvedendo all’immediata esecuzione, entro trenta giorni, di tutte le eventuali opere necessarie al fine di garantire la salvaguardia e la sicurezza della privata incolumità di persone, animali e cose”.

Diverse squadre dei Vigili del Fuoco

L’incendio è scoppiato intorno alle 11.15 di lunedì, al piano terra della proprietà di due piani, dove era parcheggiato un furgone, e ha coinvolto anche l’appartamento al primo piano. Una coppia di settantenni e il figlio sono finiti in ospedale con l’ambulanza dopo essere rimasti intossicati e feriti nel tentativo di domare le fiamme. Sulle origini dell’incendio sono in corso accertamenti. Sul posto sono state inviate diverse squadre di Vigili del Fuoco. Intervenuti anche i Carabinieri della locale Tenenza, insieme a Polizia Locale e tecnici comunali. Anche il sindaco Gianpiero Bocca è corso ad accertarsi delle condizioni della famiglia che vive in quella casa.