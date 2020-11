A Bellusco un ambulatorio mobile per i tamponi rapidi

A Bellusco un nuovo servizio per i cittadini: si tratta di un ambulatorio mobile per i tamponi rapidi. Andrà a supportare i punti tampone già attivi nel Sistema Sanitario Nazionale.

Il servizio, in collaborazione con ASSAB, Azienda Speciale Servizi Agrate Brianza e i Medici di Medicina Generale di Bellusco, prenderà avvio come già detto dal 16 novembre.

“Un servizio per i cittadini di Bellusco da molti richiesto, che non è stato facile attivare viste le numerose difficoltà, che va a supportare i punti tamponi già attivi nel Sistema Sanitario Regionale” – fanno sapere dal Comune.

Da venerdì è possibile telefonare dalle 10 alle 12 al numero 03962083219 per prenotare il tampone. Il costo è di 20,00 euro e l’esito è immediato (15 minuti).

Le modalità di prenotazione e di effettuazione sono indicate nella locandina. Per l’accesso al servizio occorre necessariamente la prescrizione del proprio medico. Inoltre a cura della Fondazione Maria Bambina di Bellusco è attivo un servizio di radiografia ed ecografia polmonare a domicilio, utile strumento di diagnostica in caso di polmonite da covid-19.