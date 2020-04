A Besana il Comune distribuisce 30 mascherine a famiglia. Iniziata oggi la consegna. Ogni punto di distribuzione durerà almeno due ore.

Un pacco da 30 mascherine per ogni famiglia di Besana Brianza. La distribuzione, suddivisa per vie e orari ben precisi, è partita proprio oggi, venerdì 24 aprile 2020.

Per ritirare i dispositivi, ha confermato anche il sindaco Emanuale Pozzoli, occorre recarsi nei punti di distribuzione in base alla via di appartenenza e in base all’orario indicato. Il componente familiare delegato al ritiro dovrà fornire ai volontari della Protezione civile, l’indirizzo di residenza e il nome della persona a cui è intestata la Tassa dei rifiuti.

Chi non deve uscire

“Chi invece non può uscire perché positivo al virus o in sorveglianza attiva – ha sottolineato il sindaco Pozzoli – non deve recarsi nei punti di distribuzione ma riceverà il pacco di mascherine direttamente a casa”.

Di seguito il calendario della distribuzione suddiviso per date e vie:

