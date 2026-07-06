A Concorezzo il bene confiscato alla criminalità si trasforma in uno spazio di legalità e inclusione aperta a tutti

Raccontare un progetto sociale significa, prima di tutto, condividerlo con la comunità che abita e vive il territorio. È proprio con questo spirito di apertura che Concorezzo si appresta a presentare una sfida coraggiosa e di grande valore civile: il progetto “Aut Evolution”. L’iniziativa punta a restituire ai cittadini l’area di via Primo Maggio, precedentemente sottratta alla criminalità organizzata, per trasformarla in un centro di eccellenza dedicato all’inclusione, alla crescita e al supporto delle persone con autismo.

Un percorso di rinascita

Questo percorso di rinascita non vuole essere un’isola chiusa in se stessa, ma un vero e proprio ponte verso la cittadinanza. Come ha spiegato con forza il Presidente di Cascina San Vincenzo ETS, Efrem Fumagalli, l’obiettivo profondo è quello di non creare un progetto isolato, bensì un luogo di incontro, integrazione e massima interazione con tutto il territorio. La cifra più autentica di Cascina San Vincenzo sta proprio qui: nella capacità di trasformare la fragilità in una risorsa preziosa e l’autismo in un progetto di vita concreto e possibile.

Per permettere a tutti di toccare con mano questa trasformazione, le porte della Sala Rappresentanza del Comune di Concorezzo, in piazza della Pace, si apriranno già da giovedì per una speciale mostra fotografica intitolata “Work in Progress”. L’esposizione permetterà ai visitatori di scoprire da vicino l’area di via Primo Maggio e di conoscere la parallela esperienza di riqualificazione già vissuta a Giussano, che fa da modello a questo nuovo capitolo. La mostra sarà visitabile giovedì 9 luglio dalle 17 alle 20, venerdì 10 luglio con un’apertura prolungata dalle 10 alle 20 e infine sabato 11 luglio, sia la mattina dalle 10 alle 12:30 sia il pomeriggio dalle 17 alle 20.

Il dibattito di venerdì sera

Il momento centrale di condivisione e dibattito si terrà invece la sera di venerdì 10 luglio, alle ore 20:45, sempre presso la Sala Rappresentanza. Sarà una tavola rotonda pubblica e aperta a tutti, un’occasione unica per dialogare con le istituzioni e con le realtà del Terzo Settore che hanno reso possibile questa svolta. All’incontro prenderanno la parola il Sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio, il referente regionale di Libera Lorenzo Frigerio, Fabio Terraneo in rappresentanza dell’Associazione Il Mosaico di Giussano e lo stesso Presidente di Cascina San Vincenzo ETS, Efrem Fumagalli.

L’intera iniziativa, nata grazie alla preziosa collaborazione organizzativa di Start UP Cultura e del Circolo Fotografico Concorezzese, rappresenta un invito aperto a tutta la cittadinanza. Partecipare significa sostenere un presidio di legalità e dare le gambe a un futuro in cui l’inclusione sociale diventa un patrimonio comune. L’appuntamento è in piazza della Pace: un’occasione per esserci, informarsi e costruire insieme il domani del nostro territorio.