A Concorezzo la cultura viaggia online. Bella iniziativa dell’Amministrazione comunale, che nei giorni scorsi ha lanciato i “Corsi Connessi”.

Più forti della pandemia

L’emergenza coronavirus non ferma la cultura. Tornano a fine mese, seppur in modalità diverse rispetto a quelle tradizionali, i corsi organizzati dall’Amministrazione comunale di Concorezzo. “Corsi connessi”: questo il titolo per le lezioni che andranno in scena a partire da fine febbraio e che si svolgeranno online, proprio per garantire distanziamento sociale ed evitare assembramenti. Le iscrizioni sono già aperte.

“I corsi che abbiamo organizzato abbracciano una vasta gamma di tematiche, dalla filosofia all’educazione alimentare, dalla storia dell’arte fino alle creazioni multimediali – spiega l’assessore alla Cultura Gabriele Borgonovo – Si tratta di proposte culturali pensate proprio per coinvolgere il maggior numero possibile di persone. I concorezzesi stanno dimostrando di apprezzare la modalità di fruizione online che garantisce un accesso sicuro e in totale comodità ai corsi o agli eventi. La cultura è anche online ed occorre adattarsi alle circostanze per poter non interrompere le iniziative e soprattutto per dare la possibilità ai cittadini di imparare, approfondire, riflettere, confrontarsi e conoscere. Un grazie agli uffici per il lavoro appassionato che anche in questo caso ci permette di offrire alla cittadinanza un’offerta di qualità”.

Le coordinate per iscriversi ai Corsi

La proposta di “Corsi Connessi” è realizzata in collaborazione con il Sistema Bibliotecario CUBI a cui aderisce la Biblioteca comunale attraverso il portale “Cose da fare tra Vimercate Melzo e Melegnano” a disposizione per la gestione delle iscrizioni. I corsi si terranno in modalità completamente online tramite la piattaforma Zoom, accessibile gratuitamente sul sito https://zoom.us/. E’ però necessario dotarsi di adeguati supporti hardware e software indispensabili per la fruizione online.. L’elenco completo dei corsi è reperibile sul sito Internet del Comune. Per iscriversi ai corsi è necessario registrarsi al portale “Cose Da Fare tra Vimercate, Melzo e Melegnano”. L’iscrizione al portale è totalmente gratuita ed è accessibile da questo indirizzo: https://cubi.cosedafare.net/ registrati. In alternativa, per chi dovesse avere bisogno di un supporto, sarà possibile iscriversi ai corsi presso la Biblioteca di Concorezzo (via De Capitani 23, Concorezzo), prenotando un apposito appuntamento tramite telefono 039/62800203 o email biblioteca.concorezzo@ cubinrete.it. Una volta registrati sarà possibile selezionare il corso desiderato e procedere con l’iscrizione tramite il pulsante “Acquista”, quindi perfezionare l’iscrizione effettuando il pagamento della quota di iscrizione tramite bonifico bancario al Comune di Concorezzo entro 72 ore dall’iscrizione sul portale Cose Da Fare.