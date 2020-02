Prende il via a Concorezzo la campagna contro le truffe agli anziani patrocinata dal Comune e promossa dall’Arma dei Carabinieri.

A Concorezzo l’adesivo contro le truffe agli anziani

“Non ti conosco? Non apro! Chiamo il 112” è lo slogan della campagna stampato sui 2mila adesivi che il Comune consegnerà agli anziani di Concorezzo.

Per presentare l’iniziativa e iniziare a consegnare i primi adesivi è in programma un incontro pubblico per venerdì 28 febbraio alle 15.30 al Centro Pensionati di via Libertà 12 a cui prenderanno parte il Sindaco Mauro Capitanio e il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Concorezzo Luogotenente C.S. Fulvio Carotenuto.

Gli adesivi, dopo questo incontro, saranno in distribuzione gratuita fino ad esaurimento presso l’ufficio URP del Comune, in Biblioteca e al Centro Pensionati.

LEGGI ANCHE: Finti carabinieri truffano due anziani con lo spray

Per ricordarsi di non aprire agli sconosciuti