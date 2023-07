A Desio fermato 24enne a bordo di un'auto usata per lo spaccio. In corso le verifiche della Polizia Locale.

La Polizia Locale ferma un'auto usata per lo spaccio

Viaggiava a bordo di un’auto segnalata perché usata per lo spaccio di stupefacenti. L’alert del sistema di targa scanner al passaggio del veicolo ha immediatamente mobilitato gli agenti della Polizia Locale che l’hanno fermata in zona parco, a Desio, e identificato il conducente, un marocchino di 24 anni con residenza a Rozzano ma in realtà senza fissa dimora.

Alla guida un marocchino di 24 anni

Gli agenti hanno proceduto con l'identificazione. Il controllo dell’auto ha messo in evidenza che risultava intestata a un soggetto residente in Sardegna. Alla richiesta di spiegazioni in merito al fatto che il nordafricano si trovasse alla guida di un veicolo intestato a una persona residente in un’altra regione, il 24enne si è limitato a dire che la vettura gli era stata prestata da un connazionale. Tra l’altro, gli agenti si sono accorti che il proprietario aveva anche proceduto a sporgere querela alla Polizia Stradale di Nuoro perché si era ritrovato intestatario di venti veicoli a sua insaputa.

L'auto è stata sequestrata

Gli uomini della Polizia Locale hanno proceduto al sequestro della macchina, mentre il marocchino è stato sanzionato in modo pesante. In corso gli accertamenti in merito alle numerose intestazioni del veicolo, che al momento del fermo è stato anche sottoposto a perquisizione per quel che riguarda la possibile presenza di sostanze stupefacenti. In questo caso, però, l'esito è stato negativo.