A Desio fiamme nella notte nella palazzina Cremonini. L'incendio, nell'edificio abbandonato di via Lombardia ma probabilmente occupato da senzatetto, è divampato intorno alla mezzanotte. Ci sono volute due ore di lavoro ai Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto, per domare il rogo.

Fiamme nell'edificio abbandonato in via Lombardia

L'allarme è scattato intorno alle 23.49, nel Comune di Desio. Squadre del comando di Monza e Brianza, sono intervenute in via Lombardia per un incendio all'interno della palazzina Cremonini, un edificio abbandonato da tempo e utilizzato, saltuariamente, da persone senza fissa dimora. All'interno vi era molto fumo causato dalla combustione di materassi e rifiuti. La ricerca di persone nei tre piani dell'edificio si è resa particolarmente difficoltosa in quanto diverse finestre erano state murate. Questo ha reso più complicata anche l'evacuazione dei fumi.

Sul posto diversi mezzi dei Vigili del Fuoco

La ricerca di eventuali persone nei locali dell'edificio ha però dato esito negativo. Sul posto sono giunte due autopompe dal distaccamento dì Seregno permanente e volontario, il carro soccorso dal distaccamento di Desio e l'autoscala dalla sede centrale di Monza. L'intervento, per riuscire a spegnere l'incendio, è durato circa due ore. Già la scorsa settimana i pompieri erano intervenuti in via Guarenti per un incendio scoppiato in un altro edificio abbandonato, occupato da senzatetto.