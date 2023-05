A Desio intrusione notturna all'Ats, rubate le monetine

A Desio intrusione notturna alla sede dell’Ats di via Foscolo. Ignoti fuggono con le monetine delle macchinette del caffé e delle merendine. E‘ accaduto nei giorni scorsi. Brutta scoperta la mattina quando i dipendenti hanno iniziato il turno di lavoro. I ladri, però, non hanno usato l’ingresso principale. Sono riusciti a farsi strada da una finestrella che si trova sul retro della struttura e hanno raggiunto il piano inferiore, dove sono collocati i distributori di bevande.

Ladri all'Ats, rubate le monetine dei distributori di bevande

All'Ats i ladri sono impossessati dei pochi spiccioli che hanno trovato all’interno dei distributori, quindi sono fuggiti, lasciando anche i danni. Non si sa in quanti hanno agito. Quando la mattina i dipendenti hanno raggiunto la sede di via Foscolo, al momento di iniziare la giornata di lavoro, si sono accorti della spiacevole visita e hanno allertato i Carabinieri che, una volta raccolte le testimonianze, hanno avviato le indagini per individuare i responsabili. L’Ats ha anche provveduto a presentare denuncia. Al momento gli autori del furto restano, però, senza identità.

Furti analoghi nell'ultimo anno in Comune e all'Inps

Furti analoghi, comunque, nell'ultimo anno si sono verificati in diverse strutture pubbliche ed enti della città. Almeno tre le intrusioni registrate in Comune e un paio nella vicina sede dell’Inps. Medesima la modalità di azione. Un paio di mesi fa gli uomini dell’Arma erano riusciti a bloccare un ladro di 43 anni di Monza, "pizzicato" con vari arnesi da scasso e un mucchio di monetine che aveva appena rubato dai distributori di snack e bevande presenti all’interno di una ditta import export di pneumatici nella zona di via Leoncavallo, e lo avevano denunciato.