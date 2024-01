A Desio l'ultimo saluto a Thomas Biscuola, "gigante buono"

A Desio celebrati i funerali del 43enne Thomas Biscuola, scomparso in un incidente stradale la sera del 30 dicembre.

Grande partecipazione

Una folla commossa si è radunata nel pomeriggio di lunedì 8 gennaio per i funerali di Thomas Biscuola, 43enne deceduto il 30 dicembre alle 22,44 mentre percorreva in moto via Ferravilla per fare rientro a casa. La moto procedeva verso il centro di Desio ed è finita fuori strada. Immediato il trasporto al pronto soccorso cittadino, ma non c'è stato nulla da fare. I funerali sono stati celebrati nella chiesa San Giovanni Battista da don Marco Villa.

"La morte è come un ladro. Ci porta via ciò che abbiamo di più caro, in modo inaspettato e improvviso - ha affermato il sacerdote nel corso dell'omelia - Ci sentiamo persi di fronte a questo, perché non ci sono parole che possano colmare il vuoto che sentiamo. Abbiamo celebrato il Battesimo di Gesù che chiude il tempo di Natale e ci ricorda come Dio abbia voluto diventare uno di noi. Il nostro fratello Thomas, nel mistero della morte, è chiamato alla resurrezione perché il Signore non ci lascia nella morte".

Il commosso ricordo della mamma

Commosso il ricordo della madre al termine della liturgia.

"Non avrei mai voluto scriverti queste parole. Papà è mancato solo quattro mesi fa e ora te ne vai anche tu. Ti avevano soprannominato 'Gigante buono' ed era vero. Avevi per tutti una buona parola. Sei stato un papà attento e sempre presente per la tua Elisa. Sono sicuro continuerai a vegliare su di lei dall'alto. Mi consolo che ora, con papà, sei tra le braccia di Dio e pregherai per noi".

Al termine della funzione, don Marco ha proceduto a una benedizione finale sul sagrato della chiesa. Il feretro è stato poi portato al tempio crematorio.