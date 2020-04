Il Comune di Desio ha deciso di riaprire le casette dell’acqua su tutto il territorio comunale. Il servizio di pulizia intanto verrà potenziato.

A Desio riaprono le casette dell’acqua

Gli erogatori di acqua potabile, chiusi dal gestore BrianzAcque in seguito al decreto del 23 marzo con le misure per il contenimento della diffusione del coronavirus (identificati come distributori automatici ed equiparati alle attività di vendita h24 di cibi e bevande), dal ieri, 9 aprile 2020, sono nuovamente fruibili.

Acqua gratuita

Viene potenziato il servizio di pulizia e di sanificazione con interventi bisettimanali. I prelievi di acqua saranno gratuiti, fino a nuova comunicazione, verosimilmente fino al termine delle disposizioni di restrizione imposte dai vari DPCM e /o circolari di Regione Lombardia.

Rifornimenti in sicurezza

Nel fare rifornimento gli utenti devono attenersi scrupolosamente alle indicazioni dettate dal Governo in materia di igiene, in particolare, evitare assembramenti, mantenendo almeno 1 metro di distanza tre le persone in coda e indossando guanti e mascherina.

