A distanza di un mese un'altra spaccata al negozio di bici a Paina

Stessa vetrina, stessa modalità e persino lo stesso giorno: nuovo colpo al negozio di bici di via 4 Novembre, a Paina.

Spaccata nel cuore della notte

Un'altra spaccata al negozio di biciclette a Paina. Lunedì mattina, 9 ottobre, una squadra di operai era già all’opera di prima mattina per cercare di sistemare la vetrina distrutta dalla banda di ladri che durante la notte ha sfondato - probabilmente con un’auto o un furgone ariete - per prendere le biciclette esposte.

I Carabinieri tornano sul posto a distanza di un mese esatto

Sul posto oltre agli operai c’erano anche i carabinieri, subito allertati dopo l’ennesimo colpo, messo a segno con le stesse modalità e persino nello stesso giorno - domenica notte - di quello precedente.

Un mese fa, infatti, (nella notte tra il 10 e 11 settembre) i proprietari dell’attività «Joule» si sono trovati davanti la stessa scena, al lunedì mattina. Vetrina sfondata e bici sparite.

Altri colpi nel passato

L’attività è stata aperta nel 2019, dopo che il vecchio proprietario dello storico negozio «Byroll» ha deciso di andare in pensione. A subentrare era stato un suo giovane dipendente, che da commesso è diventato il titolare e che in questi anni ha lavorato molto per valorizzare il punto vendita. Un’attività ben avviata e in crescita, che già in passato era stata presa di mira dai ladri.

A fine marzo del 2019, una banda di delinquenti si era portata via, sfondando la vetrina, in soli 5 minuti 17 costose biciclette; un paio di settimane dopo a metà aprile, erano tornati di nuovo e in quell’occasione le bici rubate erano state sette. Con tanti danni per l’ex proprietario già derubato anche nel 2012. Colpi che si ripetono lasciando rabbia e amarezza.