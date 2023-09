Spaccata al negozio di bici a Paina

Razzia di bici al negozio in via 4 Novembre a Paina di Giussano. Il colpo è stato messo a segno nel cuore della notte, lo scorso fine settimana, distruggendo una delle vetrate sulla strada.

Attività giovane, avviata nel 2019

Ladri di biciclette in via 4 Novembre, ben organizzati o con un obiettivo ben preciso: il negozio Joule, specializzato nella vendita di abbigliamento e attrezzatura per ciclisti.

L’attività è stata aperta con questo nuovo nome, nel 2019, dopo che il vecchio proprietario dello storico negozio «Byroll» ha deciso di andare in pensione. A subentrare era stato un suo giovane dipendente, che da commesso è diventato il titolare e che in questi anni ha lavorato molto per valorizzare il punto vendita.

Doppia spaccata quattro anni fa

Un’attività ben avviata e in crescita, che già in passato era stata presa di mira dai ladri. A fine marzo del 2019, una banda di delinquenti si era portata via, sfondando la vetrina, in soli 5 minuti 17 costose biciclette; un paio di settimane dopo a metà aprile, erano tornati di nuovo e in quell’occasione le bici rubate erano state sette. Con tanti danni per l’ex proprietario Augusto Savoldi, che da parecchi anni gestiva l’attività ed era già stato derubato anche nel 2012.

Colpo nel cuore della notte

Quest’ultimo colpo al Joule, ricalca i precedenti. E’ stato messo a segno lo scorso weekend: qualcuno nel cuore della notte ha sfondato una delle tre vetrine e si è portato via le bici esposte, di un discreto valore.

Una spaccata probabilmente realizzata con un’auto o un furgone che hanno fatto da ariete e che ha distrutto l’intera vetrata.

Contattato il proprietario, non ha voluto rilasciare dichiarazioni su quanto accaduto e sul danno subito.