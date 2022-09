A fuoco alcune abitazioni abusive, nottata di paura tra Bellusco e Mezzago. L'incendio è divampato intorno alle 22 di ieri sera, venerdì 9 settembre 2022: per fortuna non si sono registrati feriti.

Vigili del fuoco al lavoro

L'allarme è scattato intorno alle 22, quando un bagliore ha illuminato le campagne tra Bellusco e Mezzago. A prendere fuoco sono state alcune baracche abusive, abitate da nomadi di etnia rom e situate sul territorio di Bellusco, in via per Mezzago. Immediato l'arrivo sul posto dei Vigili del fuoco, impegnati a domare l'incendio. Con loro anche un'ambulanza, accorsa in codice verde, e i Carabinieri di Vimercate, che dovranno fare chiarezza sulle cause del rogo. Possibile che si sia trattato di un cortocircuito elettrico del sistema presente all'interno del "campo" abitato dai nomadi. Presenti anche il sindaco di Mezzago Massimiliano Rivabeni e il consigliere comunale di Bellusco Gianni Mauri.

Danni alle strutture ma nessun ferito

Importanti i danni alle strutture, già non del tutto a norma e al centro in passato di alcune vicende di cronaca. Per fortuna, come detto, non si sono registrati feriti tra gli abitanti delle casette.