A fuoco i rovi, pompieri in azione a Meda

In via Santa Maria

I Vigili del Fuoco hanno domato il rogo, sul posto anche la Polizia Locale per regolare la viabilità.

A fuoco i rovi a bordo strada in via Santa Maria, pompieri in azione a Meda.

A fuoco i rovi in via Santa Maria

L'allarme è scattato intorno alle 11.30 di oggi, giovedì 10 marzo 2022, in via Santa Maria. Alcuni rovi a bordo strada hanno infatti preso fuoco.

Sul posto i pompieri e la Polizia Locale

Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco con un'autopompa dal distaccamento di Seregno e un'autobotte dal distaccamento di Carate Brianza. I pompieri hanno domato il rogo, che fortunatamente non ha causato danni ingenti, e messo in sicurezza l'area. Sul posto, per regolare la viabilità, sono accorsi gli agenti della Polizia Locale.

Un anno fa un altro incendio

Non è la prima volta che l'area boschiva in via Santa Maria è soggetta ai roghi: all'incirca un anno fa, nell'aprile 2021, si era sviluppato un vasto incendio che aveva distrutto 3mila metri quadrati di vegetazione.