A fuoco il tetto di un’abitazione nel quartiere Polo di Meda, in via Adria. Le fiamme sono divampate a Capodanno, intorno alle 12.30.

A fuoco il tetto di un’abitazione al Polo

Ieri, mercoledì 1 gennaio 2026, alcune squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Monza e Brianza sono intervenute in via Adria per un incendio che ha interessato la copertura del tetto di un’abitazione singola. A bruciare circa 40 metri quadrati di materiale di coibentazione e legno.

I pompieri hanno domato le fiamme

Le squadre giunte sul posto hanno estinto rapidamente l’incendio, evitando il coinvolgimento di ulteriori metri quadrati della copertura del tetto. Sul posto sono intervenuti due APS (autopompe serbatoio) da Seregno, un’autoscala dalla sede centrale e un carro soccorso da Desio.

Presenti anche Forze dell’ordine e soccorritori del 118

In via Adria si sono portati anche le Forze dell’ordine e il personale Areu, in via precauzionale. Fortunatamente le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono concluse senza conseguenze per le persone. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’evento.