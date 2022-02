A fuoco la canna fumaria: intervengono i pompieri

Sovico

E' accaduto questa sera in via Muratori all'angolo con via Cavour.

Pompieri al lavoro stasera (sabato 5 febbraio 2022) a Sovico per l'incendio di una canna fumaria.

Prende fuoco la canna fumaria

A far scattare l'allarme, poche ore fa, un incendio alla canna fumaria di un'abitazione in via Muratori all'angolo con via Cavour. La chiamata al 115 è partita attorno alle 20 quando è stato notato del fumo che si alzava dal tetto di un'abitazione. Da qui la mobilitazione dei Vigili del fuoco, che hanno inviato sul posto diversi mezzi tra cui un'autoscala, utilizzata dai pompieri per raggiungere la copertura dello stabile residenziale e spegnere le fiamme. I pompieri hanno lavorato per mettere in sicurezza la zona. Sono in fase di accertamento da parte delle autorità competenti le cause che hanno scatenato il rogo.

Seguono aggiornamenti.

Intervento anche a Giussano

I vigili del fuoco del distaccamento di Carate Brianza sono intervenuti mercoledì sera a causa di un incendio che si è sviluppato all'interno di un cantiere edile al confine tra Giussano e Verano, in viale Monza. A causa del forte vento, le fiamme hanno iniziato ad estendersi velocemente e provvidenziale è stato l'arrivo dei mezzi dei pompieri. Sul posto sono subito arrivati l'autopompa e il modulo boschivo, attrezzatura che viene utilizzata proprio per certi tipi di interventi. Fortunatamente grazie al lavoro dei pompieri l'incendio è stato domato e tutta l'area messa in sicurezza.