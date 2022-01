Grosso incendio: brucia Cascina Cavallera

Un grosso incendio si è sviluppato dalle 19 di oggi, sabato 29 gennaio, all'interno di Cascina Cavallera, lo storico edificio che si affaccia su via della Santa, nei campi di Oreno tra Vimercate.

Le fiamme si sono sviluppate all'interno della corte della cascina, ormai disabitata da anni e in parte diroccata.

Sul posto si sono portati diversi mezzi dei Vigili del fuoco che si sono subito messi al lavoro. Presenti anche i carabinieri e un'ambulanza del 118. Non risultano comunque feriti.

Diversi i focolai e fiamme ben visibili anche a distanza e in particolare dalla strada provinciale 45. I pompieri sembrano comunque essere in grado di circoscrivere il rogo.

Sul posto poco prima delle 20 sono giunti anche il sindaco di Vimercate Francesco Cereda e la vicesindaco Mariasole Mascia.

"È in corso un incendio importante alla cascina Cavallera - ha scritto il sindaco Cereda sui social - I vigili del fuoco sono sul posto e stanno intervenendo. Invito i cittadini a non avvicinarsi e a lasciare libero l'accesso a via della santa per permettere il passaggio dei mezzi di intervento".